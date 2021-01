La Polizia municipale celebra la ricorrenza del suo patrono, San Sebastiano. La cerimonia a San Bernardino.

Oggi, mercoledì 20 gennaio, come tradizione, la Polizia Municipale dell’Aquila ha festeggiato San Sebastiano Martire, patrono delle polizie locali d’Italia. Alle 18:30, nella Basilica di San Bernardino la celebrazione eucaristica, officiata dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, che anche quest’anno non ha voluto far mancare la sua parola di sostegno e incoraggiamento agli operatori della polizia municipale del capoluogo.

Alla celebrazione, svolta nel rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti, hanno preso parte i rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle autorità civili e militari; al termine il Cardinale Petrocchi procederà alla benedizione del personale e dei mezzi del Corpo schierati nella piazza antistante la basilica.

Come si può vedere dalle foto del Capoluogo, presenti, tra gli altri, il sindaco Pierluigi Biondi, il Prefetto Cinzia Torraco e il Questore Gennaro Capoluongo.