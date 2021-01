L’Aquila, incidente stradale: auto contro moto in via Strinella

L’AQUILA – Incidente stradale in via Strinella, scontro tra auto e moto.

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi in via Strinella. Per cause in corso di accertamento, un’auto che si stava immettendo sulla via da uno dei parcheggi laterali si è scontrata con una moto. Feriti entrambi i conducenti, fortunatamente in maniera non grave.

Il traffico ha subito qualche rallentamento per consentire i rilievi del caso.

Sul posto, la Polizia di Stato.