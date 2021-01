Addio a Maria Liliana Buglioni, moglie dell’ex sindaco Centi

L’AQUILA – È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Liliana Buglioni, moglie dell’ex sindaco Antonio Centi.

Lutto a L’Aquila per la scomparsa di Maria Liliana Buglioni, moglie dell’ex sindaco Antonio Centi, ilquale è stato anche presidente ANCI e ISA.

La donna era malata da tempo e lascia marito e una figlia. I funerali si terranno giovedì 21 alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Tortoreto lido.

“A nome della municipalità e a titolo personale – scrive a proposito il sindaco Pierluigi Biondi – formulo sentite condoglianze al presidente onorario dell’Istituzione sinfonica abruzzese ed ex sindaco, Antonio Centi, per la scomparsa della moglie Maria Liliana Buglioni. Giungano a lui, alla figlia Annalisa e ai famigliari sentimenti di vicinanza e sostegno in un momento così doloroso”.

Condoglianze anche dalla redazione de IlCapoluogo.it.