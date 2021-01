Abruzzo, il paradiso all’improvviso: il lago di Campotosto ghiacciato spopola sul web

Completamente ghiacciato e circondato dalla neve. Il lago di Campotosto regala uno scenario magico dell’Abruzzo aquilano. Le immagini riprese dal drone stanno già conquistando il popolo del web.

Il video è stato postato su La Stampa tv, sul canale YouTube del quotidiano. Immagini che non sono passate inosservate. “L’Abruzzo come la Scandinavia”, lo slogan che lancia le splendide immagini del lago di Campotosto in versione invernale.

Acque completamente gelate e la neve tutt’intorno regalano uno scenario mozzafiato, tutto abruzzese. E fanno sognare un po’, sperando di ritornare quanto prima alla normalità e alla libertà di poter ammirare la meravigliosa natura d’Abruzzo.