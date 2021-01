Vaccini anti Covid, è la volta delle RSA: inoculate le prime 170 dosi

Vaccinazione anti Covid 19, somministrate 5184 dosi, mentre iniziano le operazioni anche nelle RSA.

5.184 le dosi somministrate nella vaccinazione Covid. È il bilancio, ad oggi, dell’attività della Asl della provincia di L’Aquila. Il dato comprende le 33 dosi inoculate nel vaccine day, il 27 dicembre scorso, e le 170 ricevute finora dagli ospiti delle Rsa. Il 23 gennaio inizierà la somministrazione della seconda dose del vaccino agli operatori sanitari che hanno ricevuto la prima il 2 gennaio scorso mentre, per quelli che si sono vaccinati il 27 dicembre, il richiamo è in già in corso. Da venerdì scorso, intanto, sono iniziate le vaccinazioni nelle Rsa e nelle case di riposo che proseguono secondo il calendario stabilito. A seguire saranno vaccinati gli ultra80enni e le categorie fragili.

L’apparato della Asl, sotto la regia del dipartimento di prevenzione, ha mobilitato tutte le proprie risorse per accelerare al massimo i tempi della vaccinazione e mantenere un elevato standard operativo. La persona da vaccinare viene contattata telefonicamente dal contact center che, dopo averla inserita nella piattaforma, le invia una mail e un messaggio su giorno, ora e sede in cui presentarsi. Il Contact, diretto da Marco Martinicchia, svolge un grande lavoro, nell’ambito della macchina organizzativa, perché programma non solo le tappe della vaccinazione ma cura, senza sosta, i contatti con la popolazione per qualunque informazione o richiesta legate al covid. Il servizio si avvale di 12 operatori che sono in pista 7 giorni su 7 tra front- office e attività di back office. Il Contact risponde al numero verde 800169326, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 18. Al di fuori di questo calendario, l’utente ha a disposizione una casella vocale in cui lasciare le generalità ed essere ricontattato entro 3 ore. Un’organizzazione che consente, in sostanza, di coprire, con diverse modalità, tutti i giorni della settimana.

Il manager Roberto Testa, nel sottolineare lo sforzo dell’azienda nell’emergenza covid, rinnova con forza l’appello a vaccinarsi: “Il vaccino, a cui anch’io mi sono sottoposto nei giorni scorsi, è l’arma con cui possiamo debellare il covid ed è una consapevolezza che dovrebbe indurre tutti, addetti ai lavori e non, a utilizzarlo in modo massivo. Vaccinarsi è un dovere etico e morale che va oltre la sfera del singolo perché investe un interesse collettivo, il raggiungimento graduale dell’immunità di gregge. È il momento di fare squadra, tutti insieme, utilizzando una metafora calcistica, per fare gol alla pandemia e vincere definitivamente la difficile partita. Magari senza tempi supplementari”.