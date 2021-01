Guasto su linea Gsa in via Zara, centro senza acqua

Alcune zone del centro storico senza acqua per oltre un’ora. Guasto su una linea antincendio, Gsa al lavoro per ripristinare il regolare servizio.

Sta tornando l’acqua in centro, dopo alcuni lavori imprevisti in via Zara, su una linea antincendio della Gran Sasso Acqua che ha subito un guasto improvviso.

L’intervento dei tecnici Gsa per riparare il danno ha reso necessario staccare l’acqua nelle zone servite dalla linea, per l’intera durata dei lavori. “Stiamo concludendo l’intervento. Ultimata la riparazione la fornitura di acqua tornerà regolare”, riferiscono al Capoluogo dalla Gran Sasso Acqua spa.