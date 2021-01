Ghiaccio sulla superstrada, carambola fra tre mezzi

Paura sulla superstrada Bazzanese questa mattina. Due utilitarie e un mezzo pesante sbandano a causa del ghiaccio: auto carambolate a causa della strada scivolosa.

L’incidente ha coinvolto 2 veicoli, e un terzo per via indiretta: a causa della brusca manovra che si è ritrovata a fare la persona alla guida della seconda utilitaria in transito, dopo l’urto – fortunatamente mancato – tra un mezzo pesante e un’altra utilitaria.

Non c’è stato contratto tra i veicoli: ma solo perdita del controllo dei mezzi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. È stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza per un leggero malore che ha colpito la conducente di una delle automobili coinvolte, spaventata per il pericolo corso.