Scuola Abruzzo, trasporto disabili garantito per il 2021

Scuola, trasporto disabili. Quaresimale: “Garantito servizio anche per il 2021”.

Con la ripresa della didattica in presenza degli istituti superiori la Regione continua nel suo impegno inteso “a garantire il trasporto degli studenti disabili anche per l’anno scolastico in corso”. Lo ha confermato l’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale, dopo che la Giunta regionale ha assicurato l’erogazione dei fondi 2020, regionali e statali, agli enti locali gestori del servizio e confermato nel bilancio 2021 l’intervento finanziario di competenza della Regione.

“Si tratta di un tema importante e sentito da parte delle famiglie e degli studenti – ha aggiunto l’Assessore – sul quale anche per il 2021 vogliamo essere pronti a dare le risposte adeguate ai Comuni e agli enti gestori che portano avanti il servizio di trasporto scolastico dei disabili, che negli anni scorsi ha avuto fatto registrare non pochi problemi”. Peraltro “l’attenzione quest’anno è ancora più alta in ragione dello stop forzato che ha dovuto subire la didattica in presenza a causa della pandemia. Con la ripresa dell’attività in presenza e la riapertura delle scuole superiori – prosegue Quaresimale – Il servizio di trasporto degli studenti disabili, così come quello ordinario, è stato adeguato alle esigenze di mobilità degli studenti, tenendo conto delle misure da adottare in ragione dell’emergenza sanitaria”.

Per il 2020, come detto, la Giunta regionale ha chiuso la procedura propedeutica alle liquidazioni ai Comuni e agli enti gestori, assicurando, tra finanziamento nazionale e regionale, la copertura del fabbisogno annuo di circa 5 milioni di euro.