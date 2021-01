Poggio Picenze, incidente sulla ss261: un ferito

Incidente stradale sulla statale 261 in territorio di Poggio Picenze, un ferito in ospedale.

Incidente stradale oggi pomeriggio sulla strada statale 261. Il sinistro si è verificato in territorio di Poggio Picenze, nei pressi dell’incrocio della ferramenta De Matteis.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono infatti scontrate. Il bilancio è di un ferito, trasportato dal 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L’altro automobilista, invece, non ha avuto bisogno del soccorso medico. Il traffico ha subito qualche rallentamento per le operazioni di ripulitura della strada e i rilievi del caso.