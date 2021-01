L’Aquila – Martedì cielo sereno, temperature minime in calo ma massime in aumento.

La giornata di martedì trascorrerà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano fino a sera, quando qualche nube sparsa arriverà sulle zone a confine con il Lazio. Non sono previste precipitazioni. Qualche banco di nebbia si formerà in bassa conca al primo mattino.

Temperature minime in calo (-6/-3°C), massime in aumento (+4/+7°C). Ventilazione in intensificazione dai quadranti sud-occidentali, specie sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)