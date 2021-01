Avezzano, scuole chiuse causa ghiaccio

Scuole chiuse lunedì 18 gennaio ad Avezzano per pericolo ghiaccio. La decisione del sindaco Di Pangrazio.

“Sentito il parere dei tecnici comunali, considerata la significativa presenza di ghiaccio dovuta alle rigide temperature che rendono inefficace l’azione del sale” il sindaco Di Pangrazio ha ordinato per la giornata di domani, lunedì 18 gennaio, la sospensione delle lezioni in tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale

“La decisione si è ritenuta opportuna” si legge in una diffusa in serata “pur in presenza dell’azione dei mezzi predisposti dall’amministrazione che opereranno anche nella giornata di domani, al fine di prevenire, in via cautelare, ogni forma pregiudizievole per la sicurezza delle persone.

Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e l’equipaggiamento invernale”