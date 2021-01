Sci fondo nordico, ad Alfedena i campionati italiani

Il meglio dello sci nordico giovanile sarà a Alfedena oggi e domani, domenica 17 gennaio, esattamente presso il centro fondo di Pianoro Campitelli.

Nelle gare valide per i Campionati Italiani Giovanili di sci fondo nordico, si cimenteranno le categorie Under 18, Under 16, Under 20, Under 23 e anche la Coppa Italia Senior.

Ovviamente, a causa della pandemia, non sarà possibile assistere fisicamente all’evento, blindato per l’occasione e nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid.

L’evento, è disponibile in streaming su Instagram e sulla pagina Facebook Asd Sci club Alfedena.

Si tratta del sesto appuntamento organizzato dallo Sci Club Alfedena in sette anni di presidenza di Arturo Como e del suo gruppo dirigenziale. Un evento di altissima caratura, a cui partecipano tutti i comitati italiani e i gruppi sportivi militari.

In questo caso la cabina di regia è stata affidata alla giovanissima Elena Como, che ricoprirà il delicato incarico di direttore gara.

Il gruppo di lavoro sarà composto da circa 80 persone, con larga predominanza dei giovani, a testimonianza del grande fervore che c’è nei confronti dello sci di fondo in tutto il comprensorio.

I campionati sono stati supportati concretamente da amministrazione comunale, Regione Abruzzo, comitato regionale e nucleo centrale della Federazione sport invernali.

“Ringrazio coloro che ancora una volta ci hanno dato fiducia, e sono convinto che noi la ripagheremo nel migliore dei modi”, ha dichiarato il presidente dello Sci Club Alfedena, Arturo Como.

“Quest’anno il Covid non permetterà a tutti coloro che amano lo sci di fondo e il territorio di poter assistere alle gare; agli atleti, agli organizzatori mancherà il calore che la gente fa abitualmente sentire”, si legge sulla pagina Facebook Sei di Alfedena se.

“Voi, comunque, sostenete e supportate i ragazzi seguendoci sulla nuova pagina Instagram (https://instagram.com/campita21_scifondo_alfedena) e sulla pagina FB con le dirette da Pianoro Campitelli.

La prima diretta oggi, sabato 16 gennaio, alle ore 9.30.

La foto allegata all’articolo è stata scattata da Giuseppe Calabrese.