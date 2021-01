Primark arriva in Abruzzo, al centro commerciale Megalò di Chieti

Primark sbarca in Abruzzo. Il colosso irlandese, famoso marchio di abbigliamento low cost, aprirà all’interno del Centro Commerciale Megalò di Chieti. La notizia è stata diffusa dall’azienda.

L’azienda si sta già occupando della manutenzione degli impianti, in previsione della nuova apertura. Recentemente Primark aveva aperto un nuovo punto vendita in Italia a Roma. All’interno del Centro commerciale di Chieti Primark si estenderà su una superficie di circa 5mila metri quadri.

L’azienda irlandese è specializzata nella vendita di abbigliamento ed è attiva in numerosi paesi europei e in America. Negozi Primark sono infatti già presenti in: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Slovenia d’America, Italia e Slovenia e Polonia.

Primark offre una vasta categoria di merce e prodotti: non solo abbigliamento, ma anche accessori, prodotti per la casa, idee regalo. Tutto, rigorosamente, low cost.