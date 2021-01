L’Aquila – Weekend al gelo ma senza nevicate degne di nota, qualche isolata e debole precipitazione.

Nel corso del weekend un vasto nucleo depressionario di estrazione artica piomberà sui Balcani e sull’Europa orientale, lambendo il versante adriatico della penisola. Il principale effetto di questa dinamica sul nostro tempo sarà dal punto di vista termico. Le temperature subiranno, infatti, una notevole flessione al di sotto delle medie del periodo. Il freddo si farà sentire, soprattutto nelle ore notturne. A questo calo termico non saranno, però, associate nevicate diffuse, persistenti ed intense. Infatti, avremo soltanto un pò di instabilità atmosferica, con qualche debole nevicata sparsa in appennino, ma senza accumuli rilevanti.

La giornata di sabato trascorrerà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso sull’aquilano. A ridosso del Gran Sasso e dei rilievi più orientali, invece, la nuvolosità sarà irregolare e darà luogo a qualche isolata e debole precipitazione, nevosa a tutte le quote. Temperature in diminuzione, sia nei valori minimi (-4/-2°C) che in quelli massimi (+1/+4°C). Ventilazione moderata nord-orientale, a tratti forte sulle creste montuose.

La giornata di domenica sarà irregolarmente nuvolosa su tutto il territorio. Si alterneranno schiarite, più probabili al mattino, ad annuvolamenti più consistenti, specie al pomeriggio sulle zone orientali del territorio e sul Gran Sasso. Proprio in queste zone potremo avere qualche rovescio sparso nelle ore pomeridiane, nevoso a tutte le quote. Temperature minime e massime nel complesso stazionarie. Venti deboli di direzione variabile.

Il tempo non cambierà all’inizio della nuova settimana. Le temperature rimarranno rigide ma tenderanno gradualmente a risalire verso le medie del periodo. Avremo generalmente variabilità atmosferica, con fenomeni assenti o al più isolati, deboli e di breve durata.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it