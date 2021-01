Spaccio di droga, 3 persone arrestate

Operazione anti droga della Guardia di Finanza, 3 persone arrestate e sequestrati 2mila euro in contanti.

I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, nel corso di mirati servizi effettuati tra la Marsica e la città peligna e tesi a contrastare il traffico di droga, hanno tratto in arresto, con il supporto del personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Pratola Peligna, tre soggetti trovati in possesso di 26 grammi di cocaina – già confezionata in dosi -, alcuni grammi di hashish nonché denaro contante per oltre 2.000,00 euro. La successiva attività ispettiva, svolta attraverso l’esecuzione di distinte perquisizioni domiciliari, ha permesso di individuare tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Le evidenze rinvenute all’atto del fermo, sostenute dagli ulteriori indizi successivamente acquisiti presso le rispettive abitazioni, consentivano – su conforme parere del magistrato di turno -, di arrestare i tre responsabili per violazione all’art. 73 del DPR 309/90.

L’operazione di servizio si inserisce nell’incessante, costante attività di prevenzione e di repressione dello spaccio e del traffico di stupefacenti, posta in essere da tutti i Finanziari nella provincia aquilana e volto a salvaguardare e tutelare la salute delle persone e, in particolare dei più giovani.