L’Aquila, incidente frontale sotto Collemaggio: anziano in ospedale

L’AQUILA – Scontro frontale tra due auto sotto Collemaggio, tra via della Crocetta e viale Girolamo da Vicenza. Anziano trasportato in ospedale.

Ingenti danni alle auto, ma per fortuna lievi conseguenze fisiche per l’incidente frontale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo il circuito di Collemaggio, all’altezza dell’incrocio tra via della Crocetta e viale Girolamo da Vicenza. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, intervenuta sul posto, due auto si sono scontrate frontalmente nell’attraversare l’incrocio.

L’impatto è stato abbastanza forte da procurare ingenti danni ai mezzi coinvolti, ma per fortuna non ha causato gravi conseguenze agli occupanti. Solo per un automobilista anziano si è proceduto al trasferimento presso il Pronto Soccorso per i controlli di rito, ma non dovrebbe aver subito gravi conseguenze.