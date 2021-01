L’Aquila – Giovedì cielo sereno con qualche banco di nebbia, aria fredda e nubi in serata.

La giornata di giovedì si aprirà con cielo sereno su tutto il territorio aquilano e con qualche banco di nebbia in bassa conca. Nel corso del pomeriggio sopraggiungeranno delle nubi dai quadranti nord-orientali, che in serata si faranno più compatte sul Gran Sasso e sulle zone orientali. In queste aree saranno possibili deboli ed isolati rovesci, nevosi fino alle zone più basse del territorio.

Temperature nel complesso stazionarie, sia nei valori minimi (-6/-2°C) che in quelli massimi (+5/+8°C). Masse d’aria molto fredda saranno in arrivo dalla serata. Ventilazione moderata, da ovest al mattino ed in rotazione da nord nel corso della giornata.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)