L’Aquila, addio alla professoressa Anna Ventura

È scomparsa la professoressa Anna Ventura.

La professoressa Anna Ventura, storica docente al liceo classico “Cotugno” dell’Aquila e all’istituto “Rendina” lascia un vuoto incolmabile nel mondo della cultura e della poesia.

I suoi ex allievi del “Cotugno” e del “Rendina” la ricordano come una donna di grande sensibilità, un’insegnante di spessore, cultura e capacità, molto riservata ma sempre pronta nel privato a parlare con gli alunni per incoraggiare, sostenere, correggere comportamenti dovuti alla naturale intemperanza dell’adolescenza. Un’insegnante completa, a tutto tondo, che aveva come scopo di fare della scuola una vera “maestra di vita” oltre che di cultura.

Nata a Roma, da genitori abruzzesi e laureata in lettere classiche a Firenze, la professoressa Ventura agli studi di filologia classica, mai abbandonati, ha successivamente affiancato un’attività di critica letteraria e di scrittura creativa.

Ha pubblicato raccolte di poesie, volumi di racconti, due romanzi, libri di saggistica. Ha collabortoa a riviste specializzate, a quotidiani, a pubblicazioni on line. Ha curato tre antologie di poeti contemporanei e la sezione “La poesia in Abruzzo” nel volume Vertenza Sud di Daniele Giancane.

È stata insignita del premio per la cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha tradotto il De Reditu di Claudio Rutilio Namaziano e alcuni inni di Ilario di Poitiers per il volume Poeti latini tradotti da scrittori italiani, a cura di Vincenzo Guarracino, ha diretto inoltre la collana di poesia “Flores”per la Tabula Fati di Chieti.

Suoi diari, inseriti nella Lista d’Onore del Premio bandito dall’Archivio nel 1996 e in quello del 2009, sono depositati presso l’Archivio Nazionale del Diario di Pieve Santo Stefano di Arezzo.

Alcune sue opere sono state tradotte in francese, inglese, tedesco, portoghese e rumeno, sono state edite sia in Italia che all’estero su antologie e riviste.

I funerali si terranno domani, 14 gennaio, alle ore 15,00 nella Basilica di San Bernardino.

Ai figli, alla famiglia tutta, le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.

Oggi piace ricordarla così, con una delle sue liriche.

L’autenticità

L’autenticità è un fiore

che sa di essere un fiore,

un gatto che sa

di essere gatto,

una donna che sa

di essere donna: perciò,

se possibile,

conserva il suo mistero.