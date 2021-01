18 anni di sorrisi, di esperienze, di emozioni. Daniele Cantalini è ufficialmente maggiorenne, tantissimi auguri di buon compleanno e di buona vita.

Auguri speciali per Daniele, da parte della sua grande famiglia. Oggi è un giorno importante, ma è solo il primo di tanti giorni speciali, verso un futuro tutto da costruire, accanto a chi ti vuole bene.

Gli auguri di papà Maurizio

18 anni, un traguardo importante, una meta emblematica a cui abbiamo guardato tutti, da giovani, con ansia: aspettative, desideri, propositi, sembrano concentrarsi tutti in un sol giorno: puoi prendere la patente, puoi votare e cominciare a fare tante scelte autonome ed indipendenti e, soprattutto, puoi cominciare a tracciare quello che sarà il tuo percorso di vita. Benvenuto, quindi, nel mondo dei grandi, un mondo non particolarmente entusiasmante, ma sicuramente interessante, un momento che va assolutamente festeggiato, perciò divertiti e vivi questa data con spensieratezza, io ti auguro tutto il bene del mondo, tanta gioia e felicità. Ti adoro…Papino!

Gli auguri di mamma Roberta

#18, tanti auguri Daniele!

Sei diventato un uomo, mio caro gigante buono dai capelli rossi.

Timido ed introverso, eppure sorridente e generoso.

Hai ereditato il carattere di nonna Lully, capace di gratificarsi donandosi agli altri, e la sua voglia di ridere e di divertirsi in compagnia.

Mi sembra ieri quando ti ho stretta per la prima volta! Abbiamo affrontato tante prove insieme e, insieme, abbiamo scritto la storia della nostra famiglia pagina dopo pagina…

Continuiamo a riempire le pagine ancora bianche della nostra vita insieme, con amore e passione!

Ti adoro amore mio

Gli auguri di nonna Lully

Amore mio, come sono passati in fretta questi diciott’anni! Mi sembra ieri che ti ho visto nascere, crescere e diventare così grande, bello, gentile e generoso! Per il nonno Gianni e per me sei stato il più dolce dei regali che la vita ci potesse offrire. Abbiamo goduto della tua presenza e apprezzato la tua dolcezza , il tuo affetto sincero e la tua disponibilità. Sono orgogliosa di te e spero che la vita ti offra tutte le cose belle che desideri e che meriti.

Auguri con tutto il cuore… nonna.

A Daniele Cantalini gli auguri della redazione del Capoluogo. Sperando di poter festeggiare presto, insieme. Intanto, continua a sorridere! Buon compleanno Dani!