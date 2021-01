Lega Giovani, 400 amministratori scrivono a Conte: “Più fondi destinati ai giovani”

Recovery Fund, Toccalini-De Santis (Lega Giovani): “400 amministratori scrivono a Conte. Chiediamo aumento fondi destinati a giovani”.

“Conte ascolti i giovani. Finora solo tante parole su un tema fondamentale come il Next Generation EU. Mentre crescono movimenti che studiano, analizzano e propongono idee sul come investire i fondi del Recovery Fund per il futuro del nostro Paese, dal governo arrivano solo chiacchiere e nessun coinvolgimento. Abbiamo scritto al Presidente del Consiglio per chiedere un incontro in cui illustrare le nostre proposte, chiedendo il coinvolgimento di tutti i movimenti che si stanno dedicando al tema, anche non vicini alla Lega. Un incontro che consenta a tutte queste realtà di esporre obiettivi, paure e speranze di una generazione che dovrà sostenere sulle proprie spalle il debito del Next Generation e che vuole giustamente dire la propria. La Lega c’è e non abbandonerà mai al proprio destino milioni di ragazze e ragazzi”. Così in una nota il deputato della Lega Luca Toccalini, responsabile del dipartimento Giovani, con il Coordinatore della Lega Giovani Abruzzo, Francesco De Santis, che aggiunge: “Anche dalla nostra Regione hanno risposto in tanti all’appello lanciato dal nostro movimento nazionale: i giovani amministratori abruzzesi della Lega hanno sottoscritto il documento inviato al Premier Conte. Insieme ai colleghi di tutto abruzzo, abbiamo voluto lanciare l’allarme sull’incapacità del Governo di programmare e affrontare politiche economiche e sociali destinate al mondo dei giovani. Il debito di questa crisi graverà sulle spalle delle nostre generazioni: vogliamo esserne almeno protagonisti”.

Per l’Abruzzo hanno firmato: Giovanni Finoro, Assessore Fossacesia, Vanessa Combattelli, Consigliere comunale Popoli, Bruno Valentini, Consigliere comunale Silvi, Annamaria Cicchinelli, Consigliere Comunale Civita d’Antino, Angela Menna, Vicesindaco Monteodorisio, Roberto Jr Silveri, Consigliere Comunale L’Aquila, Gabriele Colasante, Consigliere Comunale Montebello, Nicola Di Biase, Assessore Castel Frentano, Laura Cucchiarella, Consigliere Comunale L’Aquila, Francesco De Santis, Consigliere Comunale e Provinciale L’Aquila.