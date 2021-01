L’Aquila – Mercoledì cielo sereno con gelo al mattino, nubi sparse nelle ore centrali della giornata.

La giornata di mercoledì si aprirà con cielo sereno ovunque, ad eccezione di qualche banco di nebbia in bassa conca. Attenzione però alle gelate, che saranno diffuse, specie sui fondovalle. Nelle ore centrali del giorno arriveranno delle nubi sparse sui comparti orientali e sul Gran Sasso, che non daranno luogo a fenomeni di rilievo. Tale nuvolosità si diraderà nelle ore serali.

Temperature minime in calo (-7/-4°C), massime in aumento (+5/+8°C).

Ventilazione debole da nord, con qualche rinforzo al mattino sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)