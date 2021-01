L’Aquila, beve per sbaglio gel disinfettante a scuola: studente in rianimazione

Uno studente di 19 anni è ricoverato in rianimazione al San Salvatore dopo aver bevuto un gel disinfettante lasciato probabilmente fuori posto.

Rientro sui banchi funesto dopo mesi di didattica a distanza per uno studente del liceo Cotugno dell’Aquila, a cui era stato affidato un docente di sostegno.

Il giovane ha probabilmente approfittato di un momento di distrazione mentre rientrava in classe dopo essere stato in bagno e ha ingerito del gel disinfettante.

Come riporta Il Messaggero, probabilmente rientrando in classe ha preso il contenitore che si trovava all’ingresso dell’aula come misura preventiva.

Trasportato subito in ospedale, la prognosi è riservata e le condizioni del giovane sono gravi, i medici dicono che bisogna attendere almeno la giornata di oggi per capire come il fisico reagirà alla sostanza, altamente tossica.