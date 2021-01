L’Aquila, addio a Pietro Gargano

È scomparso all’età di 85 anni Pietro Gargano.

Pietro Gargano ha lavorato per tantissimi anni all’Enel, conosciuto e benvoluto in città per i suoi modi garbati, un vero signore di altri tempi, affettuoso e legatissimo alla sua numerosa famiglia.

Lascia la moglie Maria Cristina, amore e pilastro di una vita intera, i figli Roberta, Paolo, Piera e Alessandra, la nuora i generi, uno stuolo di nipoti affezionatissimi: Cecilia, Gianlorenzo, Pieralberto, Lucrezia, Cesare, Emma, Edoardo, Alessandra e Benedetta

“Questa notte il mio papà ha lasciato la vita terrena. Negli occhi il suo sorriso e tatuate sul cuore le sue parole:

– Andiamo sempre verso il meglio, papà, coraggio”, ha scritto la figlia Roberta sul suo profilo Facebook.

Le esequie si terranno domani, mercoledì 13 gennaio, alle 11, presso la chiesa di San Pio X al Torrione.

Alla famiglia le condoglianze dalla redazione del Capoluogo.