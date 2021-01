L’Aquila 2022, la cultura è nel dna della città

Si avvicina la data per la proclamazione della Capitale della Cultura 2022, Salvatore Santangelo: “La cultura è nel dna dell’Aquila”.

A pochi giorni dalla proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2022, l’intervista a Salvatore Santangelo, scrittore, giornalista ed esperto di politica internazionale che parla dell’importante lavoro “di alto livello coordinato dal professor Pier Luigi Sacco” per la candidatura dell’Aquila. “Bisogna prendere atto – ha sottolineato Santangelo al microfono de IlCapoluogo.it – del fatto che la cultura è uno degli asset strategici più valorizzati dall’attuale amministrazione. Il tema della Capitale della Cultura si inserisce in uno scenario più ampio, perché il Covid ci sta facendo ripensare il nostro modo di vivere, di abitare, di costruire le nostre persone esistenziali e di lavorare, e in questo modo città di medie dimensioni come L’Aquila acquistano un’attrattività che può essere centrale”.

Ma che significherebbe per L’Aquila ottenere il riconoscimento? “Significherebbe avere per un anno i riflettori del mondo culturale italiano e non solo sulla nostra città, poter mostrare gli importanti traguardi raggiunti con la ricostruzione, valorizzando il nostro patrimonio artistico e architettonico. L’Aquila ha una grandissima tradizione culturale, con tante istituzioni e associazioni che hanno sofferto in questi anni di austerity e hanno dovuto affrontare la fase post pandemica. Un anno di lavoro sulla cultura ha portato a ridefinire il ruolo di queste istituzioni rispetto al tessuto sociale ed economico della città, a razionalizzare la produzione culturale, mettendo in campo una strategia che può permettere un rilancio in contesto di questo tipo”.

Insomma, L’Aquila ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi il riconoscimento. “C’è da dire che la competizione è agguerrita, a questo punto della selezione i progetti in campo sono tutti di altissimo profilo e ogni città coinvolta ha messo in campo progettualità e professionalità importanti. Personalmente ritengo che oggi i tratti identitari e culturali della nostra città possano essere un valore aggiunto. L’Aquila è città scienza, con i Laboratori del Gran Sasso, il GSSI, le facoltà scientifiche che rappresentano un’eccellenza e che oggi hanno un appeal fortissimo anche nei confronti del grande pubblico. E poi è una città che riesce a conciliare la dimensione della scienza con quella della montagna; non a caso parliamo di Gran Sasso Science Insitute e ci sono importanti attività scientifiche non solo nei laboratori, pure all’interno del Gran Sasso, ma anche sopra, con le strutture di monitoraggio del cambiamento climatico. Insomma, la montagna è cultura. E poi c’è la Perdonanza, che finalmente esce dalla dimensione provinciale per assumere il ruolo che merita nel panorama delle grandi manifestazioni laiche e religiose a livello internazionale. L’Aquila ha una cultura che non è museale, ma viva e che si sente nel suo dna”. Da non dimenticare, infine, uno dei “valori significativi” per la candidatura dell’Aquila, quello di essere una città-territorio con un progetto declinato in modo da coinvolgere nel percorso tutto quello stesso territorio che ha dato origine nostra città.”