Campo Imperatore, 3 metri (di neve) sopra il cielo

Non è un record viste le altezze e la stagione fredda, ma è un gennaio che sta riempiendo di neve Campo Imperatore.

In alcuni punti sono oltre tre i metri di neve caduti, come si può notare confrontando la montagna di neve accumulatasi al suolo, con il pilone della Scindarella, alto intorno a 4/4,5 metri.

La foto del giorno arriva dalla webcam del Centro Turistico del Gran Sasso, dove è ben visibile la grande quantità di neve caduta in questi giorni. Neve annunciata dalle previsioni e che non si è fatta attendere. Già la scorsa settimana, infatti, le nevicate si era abbassata, andando a imbiancare anche diversi paesi e borghi di montagna nell’aquilano.

La foto, scattata dalla webcam del Centro Turistico, è stata postata su Facebook anche dalla Pagina Meteo Aquilano.

Per domani, mercoledì 13 gennaio, queste sono le previsioni del tempo, sempre a cura di Meteo Aquilano:

La giornata di mercoledì si aprirà con cielo sereno ovunque, ad eccezione di qualche banco di nebbia in bassa conca. Attenzione però alle gelate, che saranno diffuse, specie sui fondovalle. Nelle ore centrali del giorno arriveranno delle nubi sparse sui comparti orientali e sul Gran Sasso, che non daranno luogo a fenomeni di rilievo. Tale nuvolosità si diraderà nelle ore serali. Temperature minime in calo (-7/-4°C), massime in aumento (+5/+8°C). Ventilazione debole da nord, con qualche rinforzo al mattino sulle creste montuose.