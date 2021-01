L’Aquila – Martedì tempo in miglioramento con cielo poco nuvoloso, freddo al mattino.

La giornata di martedì trascorrerà con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio aquilano. Al primo mattino avremo qualche banco di nebbia in bassa conca e residua nuvolosità sull’estremo settore orientale, in via di dissolvimento. Al pomeriggio qualche velatura o nuvolosità alta transiterà da nord senza apportare precipitazioni.

Temperature minime in calo (-6/-3°C), massime in aumento (+3/+7°C). Venti deboli da ovest ovunque, tranne sul Gran Sasso, dove potrebbero risultare moderati dai quadranti settentrionali.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)