L’Aquila, i monumenti diventano stampini per biscotti: l’idea del giovane Andrea Aghili

Una stampante 3D e tanta voglia di famiglia: come nascono gli stampini per dolci a forma di monumenti aquilani.

Riunire la famiglia attorno a un tavolo, passando il tempo insieme, magari sfornando deliziosi dolcetti. In piena emergenza Covid 19, quella di Andrea Aghili, designer aquilano, è stata un’esigenza forte, espressa in modo gustoso e creativo: realizzando stampini per dolci a forma dei monumenti aquilani. Finora ne sono stati realizzati 5: la Fontana Luminosa, la facciata di Collemaggio e San Berardino, il rosone di Collemaggio e il Castello.

“Era diverso tempo che non riprendevo la mia stampante 3D – racconta Andrea a IlCapoluogo.it – e avevo voglia di mostrare il suo utilizzo nel quotidiano. Ho pensato a una formina per biscotti, erano anni che non li rifacevo in famiglia e devo dire che è stata una buona occasione di condivisione”. Quindi il “gioco” con gli amici e lo stampino con la forma del mitico Mario Magnotta: “Me lo hanno richiesto e subito ho accettato di realizzarlo; in un periodo difficile come questo mi sembra giusto dare spazio al buonumore, ogni volta che se ne presenta l’occasione. In molti mi hanno ringraziato, per aver strappato loro una risata”. Da Mario Magnotta, poi, Andrea è passato agli stampini con le scritte: “Ne ho realizzati con la scritta ‘papà’, per fargli il regalo di Natale, con un bigliettino spiritoso”. A quel punto, però, il “tema Magnotta” aveva ricevuto un successo al di là delle più rosee aspettative, da qui l’idea di “diversificare” prendendo spunto dai monumenti aquilani, ma non solo: “Un signore di Milano mi ha commissionato una formina con il volto del suo cagnolino”.

Cambiano i modelli, ma la tecnica è sempre la stessa: “Parto da un disegno bidimensionale seguendo perlopiù fotografie, e poi con un programma di modellazione 3D lo rendo tridimensionale”. Quindi si passa alla stampa con tempi che “dipendono dal disegno e dal grado di precisione che si vuole raggiungere, per la Fontana Luminosa ci sono volute 3 ore. Per la progettazione invece ci ho messo 3 giorni, ma molto dipende dall’abilità del disegnatore”.

Dopo i monumenti aquilani, per il futuro Andrea sta pensando a una “variazione sul tema”, che coinvolga i cantanti: “Sotto Natale mi è stata commissionata una formina di Fabrizio Moro, quindi magari posso realizzarne altre con lo stesso tema”. Intanto l’idea è piaciuta e inizia a circolare anche a livello commerciale: “Ho ricevuto diverse proposte che sto vagliando, ma in linea di principio preferirei rimanere in proprio”.