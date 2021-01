Al bar senza mascherine e distanziamento, 6 multe

Assembramento senza mascherine e distanziamento in un bar della zona nord di Avezzano, la Polizia di Stato sanziona 6 persone.

Nella giornata di ieri, il personale della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha proceduto a sanzionare alcuni cittadini per non aver rispettato le norme vigenti per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19. In particolare, nella tarda mattinata, gli operatori di polizia si sono portati nella zona nord della città, nei pressi di un bar, dove hanno constatato la presenza di alcuni cittadini che conversavano amichevolmente dopo aver consumato senza preoccuparsi di rispettare il previsto distanziamento sociale e di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Tutti, identificati, sono stati contravvenzionati ai sensi dell’ art. 4 comma 1 della legge 35/2020 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.