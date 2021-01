Covid 19 in Abruzzo, 315 nuovi casi positivi

Covid 19, sono 315 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento del bollettino regionale del 10 gennaio.

Oggi in Abruzzo 315 nuovi positivi al Covid 19, di età compresa tra 1 mese e 104 anni.

I casi Covid registrati sono così distribuiti: 67 in provincia dell’Aquila, 127 in provincia di Chieti, 79 relativi alla Asl di Pescara e 42 riguardanti il teramano. I 315 nuovi positivi sono risultati a fronte di 3682 tamponi.

3 i pazienti positivi al Covid 19 deceduti nelle ultime 24 ore.

Sono, invece, 24935 i guariti, +34 rispetto a ieri.

Il numero dei casi attualmente positivi al Covid 19 è di 11541 persone, con un incremento di 278 casi rispetto a quelli risultanti nella giornata di ieri. Degli attualmente positivi 465 sono ricoverati in area medica (+2), 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 11035 in isolamento domiciliare (+275).