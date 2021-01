Arrosticini in padella col burro, bufera social su Roberta Capua

Guerra social a Roberta Capua, ‘rea’ di aver cucinato gli arrosticini in padella con l’aggiunta di burro e salvia. Bufera social sulla conduttrice.

Il caos è scoppiato durante la messa in onda della trasmissione L’ingrediente perfetto, su La7. La conduttrice ha proposto una variante nella cottura degli arrosticini: cotti in padella con burro e salvia. Una soluzione bocciata a pieno titolo dal popolo abruzzese. La polemica è dilagata sui social.

Commenti e reazioni social anche piuttosto accesi all’indirizzo della conduttrice, che ha replicato con un pizzico di ironia, in un commento apparso su Facebook, sotto un post in cui era stata chiamata in causa.

“Felice che tutto l’Abruzzo guardi L’ingrediente perfetto” La cottura tradizionale l’abbiamo mostrata e celebrata nel filmato girato nella vostra splendida terra. La mia era una fantasiosa proposta alternativa, che forse non esalta al meglio le qualità del prodotto, ma la cucina è fantasia e sperimentazione e non una religione!”.

Un episodio, ne siamo certi, destinato a far discutere ancora. Certo è che la bufera social continuerà a colpi di post e meme spiritosi. Nessuno tocchi l’arrosticino!