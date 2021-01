Piazza Santa Maria Paganica, ancora rifiuti e inciviltà alla Fontana monumentale

Non è la prima volta che la fontana monumentale di Piazza Santa Maria Paganica si risveglia tra rifiuti di vario genere. Come questa mattina, tra mozziconi di sigarette, una siringa e altra sporcizia.

A Dillo al Capoluogo la segnalazione di un cittadino. Le foto – che mostrano la fontana di Santa Maria Paganica vittima dell’inciviltà di ignoti – sono state scattate questa mattina presto, prima che la nevicata tornasse ad imbiancare le strade cittadine dell’Aquila.

La segnalazione segue altri episodi simili, che hanno visto purtroppo protagonista la Fontana monumentale di piazza Santa Maria Paganica, già in passato al centro di polemiche per la situazione di degrado in cui si è, suo malgrado, spesso ritrovata. Il Capoluogo ha più volte denunciato simili situazioni.