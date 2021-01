McDonald’s L’Aquila sempre più veloce e digitale, arrivano i nuovi servizi Drive

Al McDonald’s L’Aquila cominceranno presto i lavori per i nuovi servizi della tecnologia Drive. Display e menù digitali esterni, ordini più veloci. Avezzano capofila: tra i primi ristoranti riconvertiti in Italia. Poi sarà il turno del McDonald’s dell’Aquila.

Ad Avezzano sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione di una seconda corsia drive, che permetterà di dimezzare i tempi di attesa di un servizio implementato – e notevolmente cresciuto come richieste – ai tempi del Covid. A L’Aquila non ci sarà una doppia corsia drive, non avendo a disposizione lo spazio fisico necessario alla sua realizzazione, ma saranno presto attivate tutte le nuove tecnologie del servizio McDonald’s. Risultato? Un McDrive sempre più tecnologico e veloce.

“Menù board e sistema di ordering completamente in digitale. Servizi che permetteranno un lavoro più agevole al personale del Drive, con nuovi e moderni software tecnologici, velocizzando il servizio e migliorando l’esperienza del cliente”. Spiega alla redazione del Capoluogo il licenziatario dei McDonald’s di Avezzano e L’Aquila, Gaetano Miranda.

Una spinta sulla tecnologia Drive che arriva, soprattutto, in virtù della situazione Covid.

“Da marzo scorso, tutte le ricerche di McDonald’s in Italia e nel mondo sono andate nella direzione del Drive. Per questo motivo si è deciso di potenziarla e portarla ai massimi livelli. In questo senso Avezzano sarà un vero e proprio tester per sperimentare queste nuove tecnologie e portare poi i servizi a L’Aquila”.

Ad Avezzano i lavori termineranno nei primi giorni di febbraio. Oltre alla doppia corsia del McDrive i lavori hanno compreso un allargamento della sala al coperto, per garantire un aumento dei posti a sedere. Ci saranno cento posti in più coperti nella sala ristorante, che porteranno anche ad ulteriori 15 unità di personale. Dopo febbraio i lavori per la nuova tecnologia Drive partiranno anche al McDonald’s dell’Aquila.

Per un McDonald’s sempre più al passo con i tempi.