Malore al supermercato, muore uomo di 73 anni

L’AQUILA – È deceduto all’improvviso. Si è accasciato a terra dopo aver fatto la spesa al supermercato. Inutile l’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima aveva 73 anni. L’uomo era andato a fare la spesa al supermercato Carrefour a L’Aquila, quando – sembra per un malore improvviso – uscito dal supermercato, si è accasciato suolo mentre stava salendo in macchina per tornare a casa.

Allertati i soccorsi, si sono rivelati inutili i tentativi di salvare l’uomo, che è deceduto nel parcheggio del supermercato.

Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

L’uomo era originario di Caltanissetta, ma viveva a L’Aquila.