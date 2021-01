L’Aquila non ha mai smesso di vivere, nonostante le avversità

L’Aquila, concluso un 2020 difficile, segnato dal Covid 19 – l’ennesima emergenza della città – si è aperto il nuovo anno, sperando di “aver superato la cima delle difficoltà e di aver iniziato la discesa”. Passeggiata ai Portici, il più recente simbolo della rinascita dell’Aquila, con il sindaco Pierluigi Biondi.

Una passeggiata sotto ai Portici come tante ne sono state fatte negli anni, da giovani e meno giovani. E come gli aquilani avrebbero potuto tornare a fare quest’anno, nell’anno in cui i Portici, tanto cari ai cittadini, sono stati restituiti alla città. Il Covid 19, però, ha cambiato i piani di un 2020 diventato improvvisamente d’emergenza.

Salute e sicurezza al primo posto, con le tradizioni messe da parte. Allora L’Aquila riprende, in questo 2021, il cammino verso il futuro e lo fa da protagonista, ad incominciare dalla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022.

“La ricostruzione della città va avanti e basta guardarsi intorno. Guardiamo al 2021 con augurio e speranza. Abbiamo i nostri negozi in centro e abbiamo la certezza di grandi opere pubbliche per questo anno, ad incominciare dal Ponte Belvedere. Passando per i cantieri delle scuole che saranno ricostruite. Senza dimenticare la nostra grande speranza: la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022“.

Dai Portici a Piazza Duomo, ricordando le difficoltà attraversate nel 2020, che hanno portato a interrompere tradizioni radicate a L’Aquila. L’aperitivo della Vigilia, la Fiera dell’Epifania, riti che neanche il terremoto era riuscito a portare via alla città. “Sacrifici necessari, però, per cercare di tutelare i soggetti più fragili, a partire dia nostri nonni e i nostri genitori”, ha sottolineato Pierluigi Biondi. “Ecco perché abbiamo lavorato sulla prevenzione e abbiamo praticato un grande sforzo organizzativo per l’attività di screening di massa sulla popolazione”.

Di seguito l’intervista completa per le vie dell’Aquila.