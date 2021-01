Ho. Mobile, rigenerati i codici seriali: il cambio Sim non è più necessario

Ho. Mobile, nuovi controlli di sicurezza dopo l’attacco hacker avvenuto a fine dicembre. Non sarà più necessario fare il cambio della sim: rigenerati i codici seriali delle schede hackerate. L’azienda, tuttavia, garantirà la sostituzione gratuita ai clienti che opteranno per questa scelta.

Ho. Mobile, il servizio di telefonia mobile low costo offerto da Vodafone Enabler Italia, ha subito un attacco hacker a fine dicembre, con la conseguenza che alcuni dati anagrafici e della Sim. Non sono stati toccati, invece, i dati bancari, né di traffico. L’azienda, in seguito all’attacco hacker, aveva garantito ai clienti coinvolti il cambio della Sim. Adesso, però, questo cambio non sarà più necessario.

“Per incrementare ulteriormente la sicurezza Ho. Mobile ha rigenerato il codice seriale della SIM a tutti i clienti coinvolti, i quali sono stati informati via SMS. Il cliente, quindi, non deve fare alcuna azione. Il nuovo codice sostituisce quello stampato sulla SIM, oggetto dell’attività illecita, che dunque non avrà più alcun valore“.

Questa la precisazione dell’azienda alla redazione del Capoluogo, che aveva segnalato il problema, con la soluzione del cambio Sim proposta inizialmente da Ho. Mobile.

In sintesi l’azienda ha “provveduto in modo trasparente ad informare solo i clienti coinvolti. Attivato ulteriori e nuovi livelli di sicurezza per mettere la clientela al riparo da potenziali minacce (tra cui l’attivazione di controlli di sicurezza multipli, per accertare l’effettiva identità del cliente e la proprietà della SIM, in caso di richiesta di cambio SIM). Infine, Ho. Mobile si è resa disponibile, per i clienti che lo desiderano, ad effettuare gratuitamente la sostituzione della SIM presso i punti vendita autorizzati“.