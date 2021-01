Covid 19 in Abruzzo, 400 nuovi casi positivi

Covid 19, i nuovi casi registrati in Abruzzo. Il bollettino del 9 gennaio 2021.

Oggi in Abruzzo 400 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 99 anni. Dei casi registrati nelle ultime 24 ore: 62 riguardano la provincia dell’Aquila, 143 la provincia di Chieti, 75 registrati in provincia di Pescara e 104 a Teramo.

16 sono i nuovi positivi fuori regione o con residenza in accertamento. I 400 casi sono emersi a fronte di 4599 tamponi processati.

Cinque i nuovi decessi avvenuti, il totale resta a 1274 in quanto sono stati cancellati 5 casi risultati duplicati. 24901 i guariti, +229 rispetto a ieri, 11263 i casi attualmente positivi in Regione (+171), 463 ricoverati in area medica (-17), 40 ricoverati in terapia intensiva (+4), 10760 in isolamento domiciliare (+184).

Covid, i controlli delle forze dell’ordine sul territorio

Nella giornata di venerdi 8 Gennaio 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 262 controlli personali con 106 attività o esercizi controllati.