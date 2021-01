Tanta neve a Campo Felice, Comune a lavoro per limitare i disagi

Neve a Campo Felice, l’amministrazione comunale a lavoro per limitare i disagi. I ringraziamenti di Ettore Sponta.

Giorni complicati a Campo Felice a causa delle intense nevicate che stanno impegnando l’amministrazione comunale di Lucoli su più fronti, a partire dalla pulizia delle strade: “Ringraziamo il sindaco del Comune di Lucoli – scrive Ettore Sponta del Rifugio Alantino – per l’impegno che svolge per i disagi che purtroppo in questo periodo sono causati dalle nevicate”.

E in riferimento alla parziale pulitura dell’ultimo tratto di strada fino al Rifugio, Sponta precisa: “Vista la tanta neve, l’addetto del Comune di Lucoli – che deve sostenere la pulitura su tutto il territorio delle 17 frazioni – ha sospeso l’apertura della strada che porta al nostro rifugio, visto che attualmente è chiuso, giustamente chiamato dal sindaco per occuparsi di attività di pulizia più urgenti, considerata anche l’imminente riapertura delle scuole. Nessun risentimento, quindi, verso la ditta che svolge questo servizio con impegno, dedizione e professionalità. Nonostante la situazione difficile causata dalle nevicate, infatti, la ditta si è sempre impegnata al massimo, con risultati eccellenti”.