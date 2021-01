L’Aquila capitale della Cultura, la montagna degli Alpini e la cultura della libertà

Capitale della Cultura 2022, Pietro Piccirilli: “Non si può separare l’Alpino d’Abruzzo da L’Aquila”. Come non si può separare L’Aquila dalla cultura.

L’ufficiale Pietro Piccirilli illustra il legame tra gli Alpini, L’Aquila, la montagna, la cultura e la libertà. Anche gli Alpini aquilani tifano L’Aquila capitale della Cultura 2022: “Nella cultura l’uomo trova se stesso, trova il momento in cui dà il meglio di sé e non c’è molta differenza tra il mondo della montagna e il mondo della cultura: entrambi rappresentano un cammino che portano nel tempo a innalzarsi, fisicamente e spiritualmente. Non si può separare l’Alpino d’Abruzzo dalla città dell’Aquila. Non è un caso che la nostra città ospiti uno dei battaglioni più decorati del corpo”.

Allo stesso modo non si può separare L’Aquila dalla cultura.