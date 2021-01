Due giorni di zona gialla in Abruzzo, cosa si può fare

L’Abruzzo torna in zona gialla “rinforzata” per due giorni, poi sarà un week arancione.

Abruzzo zona gialla, cosa si può fare

Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, l’Italia torna in zona gialla.

Riaprono bar e ristoranti in Abruzzo, ma solo fino alle 18 e per 48 ore. Dopo le 18 è consentito l’asporto e la consegna a domicilio.

Un clima di incertezza che ha portato alcuni ristoratori del capoluogo d’Abruzzo a non “approfittare” della zona gialla e comunque a rimanere chiusi.

“Dopo essere stati tacciati di essere untori, dopo averci fatto sostenere spese incredibili per riaprire a maggio, adesso ci danno il ‘contentino’ delle 48 ore. Così non risolviamo nulla e rischiamo davvero di collassare”, ha detto al Capoluogo un ristoratore.

Abruzzo zona gialla: corpifuoco alle 22

In questi due giorni di zona gialla sono liberi gli spostamenti all’interno della propria regione fino alle 22 e dalle 5 mattino.

Resta fermo l’obbligo di indossare mascherina e rispettare i distanziamenti. Tra giovedì 7 e venerdì 15 gennaio, è vietato, su tutto il territorio nazionale, spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case in altra regione o provincia autonoma.

Abruzzo zona gialla e week end arancione

Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 gennaio, in tutta Italia, torna la zona arancione. Chiudono di nuovo bar e ristoranti, restano aperti parrucchieri e centri estetici. Sono consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Abruzzo zona gialla, le scuole superiori non riaprono

I ragazzi delle superiori non sono rientrati in presenza dopo le vacanze di Natale come precedentemente previsto. Si torna in classe lunedì 11 gennaio, con la ripresa dell’attività in presenza per il 50 percento degli studenti.