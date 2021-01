Don Attilio Cecchini, il giorno dell’addio.

Questa mattina alle 11 sarà aperta la camera ardente nella sala del consiglio comunale a Villa Gioia. Alle 15 la cerimonia funebre nella basilica di Collemaggio. Sarà l’occasione, nel pieno rispetto delle norme anti Covid per dare l’ultimo saluto all’avvocato don Attilio Cecchini, scomparso a 95 anni.

70 anni di carriera forense, una vita avventurosa quella di don Attilio Cecchini, costellata di tantissime soddisfazioni professionali. Quasi 2 anni fa aveva ricevuto la toga di platino.

Rimasto in piena attività fino ad alcuni mesi fa, era scampato al terremoto del 2009 prima e poi a un brutto incidente stradale.

Giornalista in Venezuela negli anni'50, ha attraversato tutta la storia del Dopoguerra.

Raffinato penalista, preciso, lucido e puntuale nelle sue arringhe, è, da sempre, punto di riferimento per i suoi colleghi più giovani.

La città resta orfana di un simbolo importante, un uomo denso di “aquilanitas” e storia, un punto di riferimento non solo per tutti gli avvocati, ma anche per i giornalisti.

Don Attilio cecchini, il suo incontro con Garcia Marquez

Il Nobel Gabriel Garcia Marquez citò l’attività del giornalista Cecchini (in particolare sull’inchiesta giornalistica sulla scomparsa, a Caracas di sette siciliani) in un capitolo del suo libro “Quando ero un giornalista felice e sconosciuto”.

Don Attilio Cecchini: “un totem morale della città”

“Don Attilio Cecchini è un totem morale della città, della regione, del paese. È questo il momento in cui gli aquilani hanno bisogno di questi punti di riferimento: soprattutto i giovani. È stato un onore grandissimo poter mettere il naso nelle sue carte”, aveva detto Angelo De Nicola, autore del saggio “Don Attilio Cecchini. Il giornalista di razza, il principe del foro, l’impolitico”.

Un libro che ripercorre una vita intera dove si può scoprire l’uomo, con tutte le sue sfaccettature.

Dal giornalista d’assalto emigrato in Venezuela negli anni’50 senza un soldo, nonostante l’estrazione borghese, ma tanti sogni dentro le tasche da inseguire, dove incontrò anche il grande scrittore Gabriel Garcia Marquez.

Tornato in Italia negli anni ’60 Cecchini si dedica alla professione forense, fino a raggiungere la fama nazionale.

Don Attilio è stato il penalista che ha smontato il “teorema Tragnone” nello Scandalo Pop quando, nel 1992, l’intera giunta regionale dell’Abruzzo finì in carcere per una presunta “Clientopoli”. È sempre lui l’avvocato che non esita a entrare in guerra col “Palazzo”, per difendere l’innocenza di un “povero cristiano di nome Michele Perruzza”, che assiste gratuitamente, per principio.

Dopo il terremoto, difensore da un lato dei costruttori in molti processi tra cui quello simbolo della Casa dello studente e, dall’altro, di parte civile in quello della Commissione Grandi Rischi.

È sempre lui “l’uomo nuovo”, sviluppato nell’ultima parte della narrazione, che, nel 1994, si candida a sindaco dell’Aquila nel dopo-rivoluzione di Mani pulite che vedrà la vittoria del “comunista” Antonio Centi e la “sconfitta dell’impolitico”.

Don Attilio Cecchini, il cordoglio sui social

Il messaggio del Liceo classico “Cotugno” dell’Aquila. Sui social è stata pubblicata una locandina “storica” che risale a martedì 1 giugno 1943 che annunciava un “trattenimento musico-drammatico-vocale” nella sala Patini offerto dai “maturati del 1943” fra cui c’era il 18enne Attilio Cecchini.

Il giovane Cecchini recitò testi scritti da lui e interpretò il personaggio di Rosario Chiarchiaro nell’atto unico “La patente” di Luigi Pirandello.