Disservizi nell’Alto Aterno, telefonini irraggiungibili a Cagnano Amiterno

CAGNANO AMITERNO – Linea assente, problemi con i telefonini sia per internet che per le telefonate.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione di disservizi sulla linea telefonica mobile a Cagnano Amiterno. Da quanto segnalato, i problemi principali si registrano sulla linea Vodafone, ma anche gli utenti di altri operatori lamentano poca rete. I disservizi si registrano ormai da diversi giorni.

Nel primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie, quindi, problemi per chi doveva collegarsi per la didattica a distanza.

Dalle informazioni raccolte, sembrerebbe che a causare il disservizio siano state delle operazioni di manutenzione ai ripetitori, che però dovrebbero già essersi concluse. La linea mobile, invece, continua a creare problemi. Da verificare l’impatto sul problema delle recenti nevicate.

Al momento non sono note le cause del disservizio: “Sembra di essere tornati al Medioevo, siamo rimasti senza telefono anche durante la zona rossa e non sanno dirci quando il problema verrà risolto”.