Tanti auguri Fabio

Tanti auguri a Fabio Andreassi, decano del gruppo “deji Leò”.

Compie oggi gli anni, nel giorno dell’Epifania, il buon Fabio Andreassi, 100% made in L’Aquila, il più saggio e morigerato del suo gruppo storico di amici e anche quello ancora fornito di una folta criniera aerodinamica.

Esperto e appassionato di botanica, dottore in Agraria, per anni presente e attivo nel mondo del volontariato e dello scoutismo laico cittadino, Fabio è tra i pochi a vantare in città un orto prospero e rigoglioso nel suo piccolo feudo di Gignano, dove puoi trovare le fragole a ogni stagione dell’anno.

Fabio ha anche delle manucce d’oro, con le quali realizza dei preziosi manufatti in cuoio, molto ambiti e ricercati da tutti i suoi amici.

“Nonostante la pandemia imponga austeri festeggiamenti, caro Fabio anche quest’anno, due in particolare tra i tuoi amici più cari, ti augurano di trascorrere una giornata frizzante e lieta, piena di sorrisi e brindisi, anche se solo virtuali”.

“Festeggia degnamente, allaccia le cinture e goditi tutto fino in fondo. Gli anni passano per tutti, ma tu dimostrerai sempre solo quelli migliori. Soffia sulle candeline ora che è ancora possibile contarle e se non ce la fai chiama i pompieri, loro aspettano solo un tuo gesto! Desidera e sogna in grande, non è mai troppo tardi per sognare qualcosa e fare di tutto affinché si avveri!”.

Tanti auguri a Fabio anche dalla redazione del Capoluogo



