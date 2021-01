Neve e piste chiuse, a Casaline di Preturo si scia lungo i vicoli

CASALINE DI PRETURO – In mancanza delle piste da sci, a Casaline di Preturo si scia tra i vicoli.

Non è facile rassegnarsi alla chiusura delle piste da sci con la neve che cade copiosa, anche a quote medie. Così a Casaline di Preturo ci si organizza tra le case per provare l’ebrezza dello sci.

Non è il primo caso, in diverse località visitate dalla neve negli ultimi giorni, i cittadini si organizzano per godere delle “piste casalinghe”.