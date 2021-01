Lockdown di Natale a Campo Felice, centinaia di migliaia di euro sepolti sotto la neve

Campo Felice tra emergenza Covid 19 e problemi annosi: centinaia di migliaia di euro perse durante le vacanze di Natale.

Un “mix letale” tra lockdown per l’emergenza Covid 19 e problemi “storici” pesano su Campo Felice, pure benedetto da nevicate invidiabili. “L’importante è la salute – sottolinea a IlCapoluogo.it Ettore Sponta del Rifugio Alantino – i problemi economici in questi casi vanno in secondo piano, ma certo non possiamo negarli. Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, tra albergo e ristorante, avremmo perso circa 100mila euro, ma a chi possiamo dare colpe? Possiamo solo aspettare che piano piano si torni alla normalità“.

Passata l’Epifania, “puntiamo a respirare un po’ nei giorni gialli“, ma oltre all’emergenza Covid 19 c’è un’altra emergenza, quella delle infrastrutture e servizi, che dura da oltre 50 anni. Uno dei problemi “strutturali” da affrontare, quello della manutenzione stradale: “Fino a qualche hanno fa c’era una convenzione con l’Anas che passava con i suoi messi a pulire anche l’ultimo chilometro dopo il bivio, adesso il Comune manda un addetto, che però spesso non riesce a gestire tutto il da fare nel periodo invernale. Oggi, per esempio, l’abbiamo chiamato per andare al rifiugio, visto che comunque non possiamo abbandonarlo a se stesso, anche se è chiuso, ma è riuscito a fare solo metà strada, perché aveva altro da fare. Siamo dovuti arrivare a piedi”.

Capitolo a parte quello dei servizi, dai parcheggi ai servizi igienici: “Da oltre 50 anni gestiamo il ristorante, ma a Campo Felice poco è cambiato da allora. Gli unici parcheggi e gli unici servizi igienici sono quelli nostri, perché quelli a servizio delle piste spesso vengono puliti solo in parte e vengono occupati i nostri, che magari riserviamo alle persone che prenotato albergo o ristorante, così siamo spesso costretti a discussioni inutili. Insomma, siamo in un territorio che non ha niente da invidiare a zone più gettonate, ma manca la cura del contesto. Ci sono un insieme di cose che non funzionano. Quando finirà l’emergenza Covid 19 dovremo affrontare questi problemi o Campo Felice non crescerà mai”.

La situazione a Campo Felice nel giorno dell’Epifania nella diretta di Roberta Galeotti