Diari di notte, L’Aquila dal 1960 al 2009: Marcello Di Giacomo racconta la vita prima del sisma

L’AQUILA – Diari di notte – Il Volo, rivivere la vita notturna aquilana dal 1960 al sisma. L’Aquila raccontata nelle ore in cui buio era soltanto il cielo, ma la città, il centro, le strade erano vivi, più che mai. Il lavoro di Marcello Di Giacomo.

“Questa è la nostra notte. La notte in cui avete scelto di venire a vederci!”. Con questa frase inizia il racconto di quello che la nostra Città ha vissuto di notte, da metà anni sessanta al 2009.

“Un lavoro iniziato da qualche anno, ma sul quale mi sono concentrato nel corso dell’anno passato, approfittando di avere più tempo da dedicarci, anche perché sono talmente tanti i personaggi, gli aneddoti e gli eventi che meritano assolutamente di essere menzionati il più dettagliatamente possibile!”.

Un racconto, quello dell’ingegnere aquilano Marcello Di Giacomo, dedicato a Enrico Di Paolo, Dj scomparso nel 2014, conosciuto da tutti a L’Aquila come il Guru.

Spiega Marcello, “Sto finendo ancora di scrivere la parte degli anni ’90 e primi anni 2000, che – a differenza degli anni precedenti – sono stati il boom dei grandi locali da ballo e il periodo che ha segnato la nascita dei grandi dj internazionali. Tutto sarà impacchettato al massimo per gli inizi di marzo, per poter così andare in stampa con un volume di circa 300 pagine, in cui protagonista sarà anche la galleria fotografica raccolta”.

“Ho incontrato e intervistato più generazioni che si sono messe completamente a disposizione e che ringrazio per l’entusiasmo dimostrato nell’interessarsi al mio lavoro. Colgo quindi l’occasione di invitare amici e conoscenti e, ovviamente, tutta la comunità che ha vissuto – prima e dopo il mio ingresso – nel mondo della notte di inviare delle foto o materiale che sarà pubblicato come una sorta di aggiornamento online sulla pagina ufficiale Facebook e Instagram Diari di Notte. Insieme potremmo partire dalla base del mio lavoro per accrescere sempre di più il meraviglioso ricordo di quello che la nostra città è stata. Anche da qui le nuove generazioni potranno ispirarsi per le loro idee sul futuro”.

L’immagine in copertina ritrae Marcello Di Giacomo in una sera evento (giorno del suo 18esimo compleanno) nella storica discoteca Mythos, di via Sallustio.