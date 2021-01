Covid 19 in Abruzzo, 365 nuovi casi positivi

Covid 19, l’aggiornamento sui nuovi casi registrati in Abruzzo. I dati del bollettino regionale.

Oggi in Abruzzo si registrano 365 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 94 anni) su 4172 tamponi, 2 deceduti, 24066 guariti (+125), 11331 attualmente positivi (+237), 463 ricoverati in area medica (-8), 39 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 10829 in isolamento domiciliare (+245).

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Dei 365 nuovi positivi, 73 sono in provincia dell’Aquila, 165 in provincia di Chieti, 47 in provincia di Pescara, 72 in provincia di Teramo, 8 fuori regione o con residenza in accertamento.