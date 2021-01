Avezzano, pronto il Piano per i posti letto di Terapia intensiva

Ospedale di Avezzano, la precisazione della direzione sanitaria di presidio: “Già pronto il Piano per i posti letto in Terapia intensiva”.

“È stato già predisposto un piano, di imminente attuazione, per allestire posti letto di terapia intensiva evitando il ricorso ai moduli prefabbricati che per il loro utilizzo richiederebbero lavori di adeguamento e tempi molto lunghi”. Lo precisa il direttore sanitario dell’ospedale di Avezzano, Lora Cipollone, in merito a quanto affermato dal sindaco di Avezzano. “La direzione sanitaria dell’ospedale – dichiara la Cipollone, – già prima dell’ipotesi di utilizzo dei moduli, si è mossa con ampio anticipo per individuare posti letto di terapia intensiva in spazi alternativi alla Rianimazione, in cui sono in corso i lavori di integrale rifacimento, strutturale e impiantistico”.

“In questo senso – aggiunge la Cipollone – è stato messo a punto un piano, già definito e pronto per essere attuato, che garantirà l’assistenza dei pazienti in totale sicurezza e con l’individuazione di percorsi separati sporco/pulito per l’emergenza Covid. Tale piano – continua – è stato elaborato dopo un accurato studio che ha riguardato i requisiti tecnico- strutturali degli spazi e tutti gli altri aspetti. Un lavoro di équipe che ha coinvolto, oltre alla sottoscritta, la responsabile della rianimazione, Rosaria Coletta, il direttore dell’ufficio tecnico, ing. Federico D’Aulerio, e il responsabile del servizio prevenzione e protezione, ing. Stefano Filauri“.

“L’avvio di questa riorganizzazione, che ci permetterà di disporre di posti letto di terapia intensiva, è imminente e sarà concomitante alla consegna dei lavori del secondo lotto della rianimazione che farà seguito a quelli, già in corso, del primo. Quando i lavori saranno terminati la rianimazione, oltre a disporre di locali rinnovati sotto tutti gli aspetti, avrà accessi separati per pazienti ordinari e covid”.