Maltempo, furgone bloccato dalla neve al passaggio a livello

TAGLIACOZZO – Intervento di carabinieri e protezione civile per un furgone bloccato al passaggio a livello a causa della neve.

Disagi alla circolazione stradale in queste ore nelle Marsica, per via delle copiose nevicate che stanno interessando tutta la provincia. In particolare, a Tagliacozzo un furgone è rimasto bloccato a un passaggio a livello, proprio a causa della neve.

Si è reso necesssario un intervento congiunto tra i Carabinieri della Compagina di Tagliacozzo e Protezione Civile Tagliacozzo.