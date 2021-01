Esplosioni a Celano, ordigni rudimentali sotto due auto

CELANO – Due esplosioni nella notte: ordigni rudimentali collocati sotto due auto.

Due distinte esplosioni hanno movimentato la notte di Celano. A causarle, altrettanti ordigni rudimentali.

I Vigili del fuoco di Avezzano sono infatti intervenuti per una forte esplosione avvertita nella notte nel pieno centro cittadino, in Via Giuseppe del Pezzo. Si trattava di un ordigno rudimentale fatto esplodere sotto un’autovettura.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, gli stessi soccorritori, sono stati dirottati in Via del Sagittario, nello stesso centro storico, non lontano dal primo evento, per una seconda esplosione. Anche in questo caso si è trattato di un ordigno che ha seriamente danneggiato una seconda autovettura.

Eseguite tutte le verifiche e le fasi di messa in sicurezza di entrambe le aree, i Vigili del fuoco hanno lasciato gli scenari nelle mani dei Carabinieri per i necessari accertamenti. Non è escluso che si tratti della stessa mano che ha messo gli ordigni sotto le autovetture.