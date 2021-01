40 anni di attività per il Bar Acquasanta

5 gennaio 1981 – 5 gennaio 2021. Nasceva 40 anni fa, con l’insegna rosso-blu in omaggio ai colori dell’Aquila calcio, il bar Acquasanta, Complimenti alla titolare Giovanna Rossi!

Tanti Auguri dalle sue nipotine Giulia e Martina Manetta.

Un bar che è entrato a far parte della storia dell’Aquila e che oggi taglia l’importante traguardo dei 40 anni di attività: migliaia di studenti e giovani si sono fatti grandi passando da quel bar, a due passi dal polo scolastico di Colle Sapone. E seppure con tanti sacrifici, Giovanna ha sempre tenuto duro.

Dalla costruzione del polo scolastico di Colle Sapone, con il cambiamento di un intero quadrante di città, alla decisione di ampliare con la tabaccheria, passando per le difficoltà del 2009 successive al terremoto e quelle, 11 anni dopo, portate dal Covid19. Una storia che vale la pena raccontare perchè fa parte della storia della città.

La storia del bar Acquasanta raccontata al Capoluogo da Manola De Santis.

Bar Acquasanta, una storia aquilana di lavoro e di famiglia

La lunga storia del Bar Acquasanta incontra gli avvenimenti che hanno caratterizzato la quotidianità di una città. Quella di cui ha accolto, nel tempo, la gente, anche solo per un minuto. Il tempo di un caffè.

Correvano gli anni Settanta e nella zona oggi comunemente conosciuta come Colle Sapone – in realtà via Acquasanta – iniziavano i lavori per la costruzione dell’Istituto Tecnico Industriale “Amedeo D’Aosta”, commissionati dalla Provincia.

Nell’arco di un ventennio sarebbe diventato il Polo Scolastico di Colle Sapone, con la successiva costruzione di altri edifici dedicati a scuole. In quegli anni, anche una donna forte e lungimirante con l’appoggio di suo marito Luciano, iniziava la realizzazione di un suo sogno, avere un bar tutto suo. Erano anni che lavorava come si diceva allora “sotto padrone”: era giunto il momento di concretizzare quel desiderio.

Il 5 gennaio 1981, nasceva il Bar Acquasanta, nella via omonima, con l’insegna rosso-blu in omaggio ai colori dell’Aquila calcio. (All’epoca il 6 gennaio, festa dell’Epifania, non era considerata festiva e venne successivamente ripristinata agli effetti civili nel 1985 con il D.P.R. 792). Come succede per molte delle attività appena nate, l’inizio è stato duro: gli unici clienti erano gli operai del cantiere, ma questo in parte si sapeva, essendo la zona fuori dal centro.

Eppure Giovanna non si è fatta intimorire dalle prime difficoltà. È stata solo questione di tempo e i clienti sono aumentati. Dai cantieri della scuola, il Bar Acquasanta è diventato, nel tempo, un punto di riferimento. Erano gli anni Ottanta, gli anni in cui si fumava all’interno dei locali pubblici, gli anni dello Stok84, del Biancosarti, dei gelati Eldorado, del biliardino, del flipper…

Con l’inaugurazione delle scuole il bar sboccia e presto tutti conoscono la tenace signora che durante la ricreazione porta i panini a scuola. Il marito decide di lasciare il lavoro in una storica farmacia del centro, per affiancare la moglie. Dopo anni di distribuzione di panini freschi e pizze, molto richieste dai ragazzi e dai lavoratori, purtroppo a scuola subentrano – tramite una ditta – i distributori automatici.

Allora il Bar trova un’altra strada: l’attività viene ampliata e diventa anche tabaccheria.

Aperti tutti i giorni, dalla mattina presto alla sera. Nel bar vedono passare generazioni e generazioni di ragazzi che vanno a scuola a Colle Sapone, sono conosciuti da tutti e al bar arrivano tante di quelle cartoline da parte di ex-studenti, clienti ed amici che Luciano decide di farne una collezione: tanto che le pareti del locale saranno per anni quasi interamente coperte da quadri di cartoline.

Bar Acquasanta, il terremoto

Poi arriva il terremoto. Il locale per fortuna subisce pochi danni, ma come tutti abbiamo avuto modo di sperimentare, il sisma ti ferisce anche dentro. Tentano di rimboccarsi le maniche anche questa volta, e ci riescono. Giovanna e Luciano sono tra i primi a riaprire dopo il sisma.

La viabilità post terremoto, però, cambia e quel breve tratto di strada, dove si trova il bar, diventa a senso unico: l’attività ne risentirà drasticamente. Per Luciano è giunta la pensione, insieme alla voglia di ristrutturare il suo bar.

Luciano Manetta è venuto a mancare nell’ottobre 2019 a causa di una grave malattia. Quella donna forte, sua moglie Giovanna, ha continuato e continua a non arrendersi: lavora in tabaccheria e dirige con sapiente esperienza l’attività, supportata dall’amore dei suoi figli.